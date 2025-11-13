Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ações da Disney despencam após queda nos lucros

Ações da Disney despencam após queda nos lucros

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Disney obteve lucros abaixo do esperado para o quarto trimestre do seu ano fiscal, o que provocou uma queda acentuada no preço de suas ações. 

A empresa reportou lucros de US$ 22,5 bilhões (R$ 118,9 bilhões) (-0,5%) nesta quinta-feira (13), em comparação com os US$ 22,8 bilhões (R$ 120,5 bilhões) esperados pelo mercado, em parte devido ao fraco desempenho de seus filmes. 

As ações da empresa caíram mais de 4% nas negociações prévias à abertura de Wall Street. 

A receita da divisão de produção de filmes e televisão do grupo caiu 26% em relação ao ano anterior, com um prejuízo de US$ 52 milhões (R$ 274,9 milhões). 

A comédia "Os Roses: Até que a Morte os Separe" teve um desempenho particularmente ruim nas bilheterias. Embora o filme de super-heróis "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" tenha tido um desempenho razoável, ficou muito aquém dos sucessos de "Deadpool & Wolverine" e "Divertida Mente 2", que impulsionaram a Disney no mesmo período em 2024. 

O negócio do streaming cresceu 8%, graças a um aumento de 17% no número de assinantes de sua plataforma Hulu. 

No quarto trimestre fiscal, encerrado em setembro, a receita de streaming da Disney aumentou 39%. 

Para a empresa como um todo, o lucro líquido atingiu US$ 1,44 bilhão (R$ 7,61 bilhões), mais que o dobro do ano anterior.

O lucro por ação atingiu US$ 1,11 (R$ 5,86), acima da previsão de US$ 1,07 (R$ 5,65) dos analistas.

tu/rl/dga/mel/aa/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar