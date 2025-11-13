Ações da Disney despencam após queda nos lucros

A Disney obteve lucros abaixo do esperado para o quarto trimestre do seu ano fiscal, o que provocou uma queda acentuada no preço de suas ações. A empresa reportou lucros de US$ 22,5 bilhões (R$ 118,9 bilhões) (-0,5%) nesta quinta-feira (13), em comparação com os US$ 22,8 bilhões (R$ 120,5 bilhões) esperados pelo mercado, em parte devido ao fraco desempenho de seus filmes.

As ações da empresa caíram mais de 4% nas negociações prévias à abertura de Wall Street. A receita da divisão de produção de filmes e televisão do grupo caiu 26% em relação ao ano anterior, com um prejuízo de US$ 52 milhões (R$ 274,9 milhões). A comédia "Os Roses: Até que a Morte os Separe" teve um desempenho particularmente ruim nas bilheterias. Embora o filme de super-heróis "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" tenha tido um desempenho razoável, ficou muito aquém dos sucessos de "Deadpool & Wolverine" e "Divertida Mente 2", que impulsionaram a Disney no mesmo período em 2024. O negócio do streaming cresceu 8%, graças a um aumento de 17% no número de assinantes de sua plataforma Hulu.