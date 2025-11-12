Wall Street fecha com recorde do Dow Jones

O Dow Jones subiu 0,68% e fechou com um recorde de 48.254,82 pontos. Já o S&P 500 ficou estável (+0,06%) e o Nasdaq caiu 0,26%.

Wall Street fechou nesta quarta-feira (12) com resultados mistos e investidores se desfazendo de ações de tecnologia em favor de setores mais tradicionais, no momento em que se aguarda o desbloqueio do orçamento do país.

"Vemos hoje um reequilíbrio em detrimento de certas ações de tecnologia, para papéis mais consolidados historicamente", principalmente dos setores financeiro e de saúde, explicou à AFP Patrick O'Hare, analista da Briefing.com. A seguradora UnitedHealth, uma das principais empresas que compõem o Dow Jones, subiu 3,55%, aos US$ 339,09.

"O apetite pela compra de ações de grande valor de mercado diminuiu no momento. Os investidores buscam identificar setores que poderiam ter passado despercebidos", comentou O'Hare. Isso explica a queda do Nasdaq em favor do avanço do Dow Jones, que inclui empresas e indústrias mais tradicionais.

O mercado também comemorou o provável fim do impasse orçamentário nos Estados Unidos e do fechamento do governo, que levou a uma pausa na divulgação de estatísticas importantes sobre a maior economia do mundo.

