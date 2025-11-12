Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump espera assinar nesta quarta lei que põe fim ao fechamento do governo

Trump espera assinar nesta quarta lei que põe fim ao fechamento do governo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera promulgar nesta quarta-feira (12) uma lei que ponha fim à paralisação orçamentária de duração recorde nos Estados Unidos, disse sua porta-voz, Karoline Leavitt.

O mandatário "está ansioso para pôr fim a este fechamento devastador causado pelos democratas e esperamos que a assinatura ocorra esta noite", declarou Leavitt em coletiva de imprensa.

aue/jz/mel/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar