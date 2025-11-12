Trump diz que tem 'obrigação' de processar BBC por edição enganosa

Segundo uma carta à qual a AFP teve acesso, os advogados de Trump ameaçaram na segunda-feira a emissora britânica com um processo de um bilhão de dólares (o equivalente a 5,31 bilhões de reais).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que se viu "obrigado" a ameaçar a BBC com ações legais após a edição enganosa de um dos seus discursos, mas não explicou se levará a questão adiante.

A BBC pediu desculpas publicamente pela edição de um dos discursos de Trump que dava a impressão de que o presidente havia incitado uma "ação violenta" antes do ataque ao Capitólio em 2021.

O documentário da BBC foi exibido no ano passado dentro do programa 'Panorama'.

Em uma entrevista ao canal Fox News, gravada na segunda-feira, ao ser questionado se processaria a BBC, Trump respondeu: "Acho que tenho que fazer isso, por que não?".

"Acho que tenho a obrigação de fazer isso porque não podemos permitir que as pessoas façam aquilo", acrescentou, sem confirmar se havia iniciado formalmente os trâmites para entrar com um processo por difamação.