Startup de IA Anthropic investirá US$ 50 bilhões em centros de dados

A startup americana de inteligência artificial (IA) Anthropic anunciou, nesta quarta-feira (12), planos para investir 50 bilhões de dólares (263,6 bilhões de reais) na construção de centros de dados em parceria com a empresa britânica Fluidstack.

A iniciativa, que inicialmente envolverá a construção de centros de dados no Texas e em Nova York, representa mais um investimento significativo de grandes empresas de IA para atender ao ritmo acelerado dessa tecnologia e à demanda que ela gera entre indivíduos e empresas.