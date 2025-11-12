Starmer afirma liderar um governo britânico 'unido', após rumores de conspiração para derrubá-lo

O chefe do governo britânico, Keir Starmer, assegurou, nesta quarta-feira (12), que lidera um Executivo "unido", horas após um de seus ministros negar querer derrubar o líder trabalhista, impopular após um ano e meio no poder. Fontes de Downing Street afirmaram, na noite de terça-feira (11), em conversas com vários meios de comunicação britânicos, que Starmer se defenderia caso houvesse uma tentativa de destituí-lo.

Segundo rumores que circulam no Parlamento britânico, alguns ministros estariam planejando derrubar o líder do Executivo após a apresentação do orçamento, prevista para o final de novembro. Mas o líder, no poder desde a vitória esmagadora dos trabalhistas na eleição de julho de 2024, afirmou no Parlamento, durante a sessão de perguntas ao governo, que lidera uma "equipe unida", o que provocou risos dos deputados conservadores. As fontes de Downing Street, apresentadas pela mídia como "aliados" de Keir Starmer, mencionaram várias figuras do Partido Trabalhista que estariam manobrando para substituí-lo, entre elas os ministros da Saúde, Wes Streeting, do Interior, Shabana Mahmood, e da Energia, Ed Miliband. "Não vou pedir a demissão do primeiro-ministro. Eu o apoio", declarou Wes Streeting, de 42 anos, no canal de televisão Sky News.

Na sessão parlamentar, Keir Starmer mostrou seu apoio a Wes Streeting. "Qualquer ataque contra um membro do meu gabinete é totalmente inaceitável. Ele está fazendo um excelente trabalho", disse Starmer. O primeiro-ministro é muito impopular, criticado tanto por sua gestão da imigração irregular como pelo estado da economia, que enfrenta dificuldades.

Segundo uma pesquisa de 3 de novembro, 73% dos britânicos têm uma opinião desfavorável de Starmer. A mídia britânica não para de especular sobre as medidas impopulares que a ministra das Finanças, Rachel Reeves, poderia anunciar em 26 de novembro durante a apresentação do orçamento. Entre elas poderiam estar novos aumentos de impostos, após fortes aumentos fiscais deste ano.