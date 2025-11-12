Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sete acusados por exploração sexual de 11 adolescentes no Reino Unido

Autor AFP
Sete homens foram acusados nesta quarta-feira(12), na cidade inglesa de Bristol, pela exploração sexual de onze adolescentes entre 2022 e 2025, anunciou a polícia local, em um novo caso de associação criminosa relacionada à pedofilia no Reino Unido. 

As acusações apresentadas incluem exploração sexual de menores, estupro, agressão sexual e fornecimento de drogas, especificou a polícia. 

Os sete homens foram presos na terça-feira durante uma operação em Bristol (sudoeste), no âmbito de uma investigação iniciada em novembro de 2023 sobre a exploração sexual de uma adolescente. 

Entre os detidos estão dois sírios, um iraniano e dois britânicos, segundo as identidades fornecidas pela polícia, que não revelou os nomes dos outros dois suspeitos, de 19 e 26 anos, "por motivos legais". 

Casos de associações para a prática de crimes sexuais contra menores levaram o governo britânico a anunciar em junho o início de uma investigação pública nacional. 

Entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010, em várias cidades da Inglaterra, grupos de homens exploraram sexualmente e estupraram jovens, a maioria brancas e de ambientes desfavorecidos, segundo vários relatórios oficiais. 

Os criminosos frequentemente forneciam drogas e álcool às jovens, muitas delas vulneráveis e, em alguns casos, internadas em lares de acolhimento. 

Esses casos são regularmente utilizados pela extrema direita britânica para denunciar a permissividade das autoridades.

