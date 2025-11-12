Rússia está perto de sua maior conquista na Ucrânia em meses

Pokrovsk é atual epicentro da guerra. Analistas creem que cidade estrategicamente importante situada no leste ucraniano logo cairá em mãos russas. Que consequências isso teria para o conflito?O cenário da batalha por Pokrovsk tem sido o foco de todos os relatórios militares nos últimos dias. Para as tropas ucranianas, a situação neste trecho da frente é crítica. Vinte e um meses após a invasão russa de Avdiivka, um subúrbio de Donetsk, Pokrovsk, outro centro logístico, agora corre o risco de ser capturada pelas tropas russas. Os combates pela cidade na fronteira com a região de Dnipropetrovsk já duram mais de um ano. Antes da invasão russa em larga escala da Ucrânia , Pokrovsk tinha cerca de 60 mil habitantes e era um importante centro industrial e de transportes na parte do Donbass controlada pela Ucrânia . Mas em meados deste ano, restavam apenas cerca de 1.500 pessoas. A maioria dos civis já havia deixado a cidade, que se tornou uma zona de guerra. Os intensos combates por Pokrovsk continuam há mais de um ano e, recentemente, se alastraram para as ruas da cidade . Russos penetram na cidade Rob Lee, especialista do think tank americano Foreign Policy Research Institute, descreve Pokrovsk como uma "grande área cinzenta", em entrevista à agência de notícias Reuters. "É evidente que unidades de sabotagem russas estão penetrando profundamente na cidade, no noroeste e no norte. Ainda não está claro qual a extensão total da área que controlam. O que está claro, no entanto, é que a Rússia aumentou significativamente sua presença militar na cidade nas últimas uma ou duas semanas", afirma. Segundo diversas estimativas, isso pode envolver de 200 a 300 soldados, ou até mais. "E quanto mais soldados houver na cidade, maior será o controle russo sobre ela." O principal problema para as Forças Armadas da Ucrânia em Pokrovsk é o "gargalo logístico", afirma Marina Miron, especialista do think tank King's College de Londres. "Como as tropas ucranianas estão isoladas do mundo exterior, elas são abastecidas por drones. Tanto drones aéreos quanto terrestres, porque a situação é muito perigosa. E se você não consegue abastecer as tropas ou evacuar os feridos, é como uma bomba-relógio", alerta a especialista. Pokrovsk já caiu? O coronel Markus Reisner, especialista militar austríaco, vem analisando a situação na frente ucraniana desde o início da guerra. "As forças ucranianas não deixaram a cidade por muito tempo por vários motivos", disse ele à DW. "Por um lado, tratava-se de estabelecer uma nova linha defensiva além de Pokrovsk e Kostyantynivka. Por outro lado, era do interesse da Ucrânia ganhar tempo, detendo o avanço russo". Em entrevista ao canal de notícias alemão NTV, Reisner afirmou desconfiar que Pokrovsk já teria caído. Se isso for verdade, surge a questão sobre o que isso pode significar para o curso futuro da guerra. "Pokrovsk é uma cidade importante", explica Rob Lee. "A Rússia não obteve grandes sucessos em cidades importantes. No entanto, capturar Pokrovsk seria um sucesso significativo para a Rússia em 2025. Do ponto de vista da mídia, capturar a cidade até o final deste ano seria muito importante." Blogueiros russos divulgaram um vídeo nesta terça-feira (11/11) que mostra soldados do Kremlin supostamente entrando em Pokrovsk a bordo de motos e carros detonados pela guerra, camuflados por uma densa névoa que tomou a região. A Reuters, que confirmou a autenticidade do vídeo, disse que não pôde confirmar a data em que as imagens foram feitas. Também nesta terça, o presidente ucraniano Volodimir Zelenski reconheceu que as más condições de tempo em Pokrovsk estavam dificultando a defesa ucraniana, e que os ataques russos estavam se intensificando. Avanço operacional? O coronel Reisner enfatiza que a Rússia ainda não alcançou um avanço operacional na frente de batalha. Embora esse fosse o objetivo dos russos no meio deste ano, eles não o atingiram, apesar dos ganhos territoriais significativos. Caso a Ucrânia de fato perca Pokrovsk, a cidade se tornaria, segundo especialistas militares, a base central das tropas russas na região, semelhante ao que já foi para a Ucrânia. Os russos avançariam então para uma área com prédios altos e densamente povoada, onde milhares de soldados poderiam ser acomodados. Enquanto isso, os militares ucranianos, incluindo pilotos de drones, unidades de guerra eletrônica e unidades de reconhecimento, teriam que recuar para áreas florestais. "Pokrovsk seria o primeiro sucesso operacional-tático dos ocupantes russos desde a captura de Avdiivka. Por mais de um ano, seus sucessos foram principalmente táticos. Diante das perdas, do tempo gasto e dos recursos despendidos, isso é uma vergonha para um exército tão grande", disse o observador militar ucraniano Oleksandr Kovalenko à Reuters. Especialistas apontam dois cenários possíveis para o desenrolar dos acontecimentos caso as forças ucranianas sejam obrigadas a evacuar Pokrovsk. Ou a propaganda russa e Putin tentarão apresentar a isso como uma vitória para a Rússia, visando obter negociações com a Ucrânia e o Ocidente, ou Putin poderá ser encorajado a lançar novas ofensivas. Nesse caso, não apenas outras cidades da região de Donetsk, como Kramatorsk e Sloviansk, seriam alvos lógicos, mas também a região vizinha de Dnipropetrovsk. Para forçar a Rússia a negociar, a Ucrânia está tentando exercer pressão atacando alvos estratégicos no interior do território russo, segundo Markus Reisner. Além disso, Kiev está particularmente interessada em persuadir os EUA a lhe vender mísseis Tomahawk de longo alcance. Apesar das pesadas perdas, o coronel afirma que Putin se vê no caminho da vitória. Autor: Danilo Bilek