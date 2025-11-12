Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programa de refeições gratuitas na Indonésia deixa milhares com intoxicação alimentar

Programa de refeições gratuitas na Indonésia deixa milhares com intoxicação alimentar

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ambicioso programa do governo da Indonésia para oferecer refeições gratuitas e combater a desnutrição no país provocou quase metade dos casos de intoxicação alimentar registrados em 2025, informou um membro do Poder Executivo nesta quarta-feira (12).

Milhares de pessoas ficaram doentes desde o lançamento do plano promovido pelo presidente Prabowo Subianto, que iniciou suas atividades em janeiro e segue em curso.

Dadan Hindayana, diretor da agência BGN que supervisiona o programa, explicou no Parlamento que mais de 11.000 pessoas sofreram intoxicações em todo o país desde que o programa foi lançado, incluindo mais de 600 que foram hospitalizadas.

Dos 441 casos de intoxicação alimentar registrados, "o programa de refeições gratuitas representa 211 incidentes, ou 48% dos casos", declarou. Metade deles está associada à contaminação por E. coli, acrescentou. 

Atualmente, mais de 14.000 cozinhas operam em todo o país no âmbito do programa que, segundo Dadan, até novembro havia alimentado mais de 42 milhões de pessoas. 

A insegurança alimentar continua sendo um problema persistente na Indonésia, onde o atraso no crescimento infantil devido à desnutrição afeta mais de 20% das crianças.

dsa/ami/pc/sag/yr/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

educação governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar