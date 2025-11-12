Procurador-geral espanhol nega ter vazado informações confidenciais

Álvaro García Ortiz está sendo julgado no Tribunal Supremo de Justiça desde 3 de novembro, acusado de violar deliberadamente o sigilo da investigação ao revelar à imprensa um documento confidencial sobre o empresário Alberto González Amador — que em breve será julgado por fraude fiscal — com o objetivo de prejudicar a imagem de sua companheira, Isabel Díaz Ayuso, presidente de direita da região de Madri.

O procurador-geral da Espanha negou ter vazado um e-mail confidencial relacionado a uma investigação contra a companheira de uma figura da oposição, uma suposta violação do sigilo judicial pela qual ele está sendo julgado em um caso sem precedentes no país.

Sem a toga de promotor que usava desde o início do julgamento, o procurador-geral falou na tarde desta quarta-feira pela primeira vez desde o início do processo.

"Eu não vazei o e-mail", afirmou, após anunciar que não responderia às perguntas da Promotoria, a quem acusou de "conduta desleal".

Este julgamento representa mais uma prova para o primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que foi o responsável pela nomeação de García Ortiz para o cargo em 2022.

Álvaro García Ortiz pode pegar até seis anos de prisão. O julgamento está previsto para terminar na quinta-feira (13).