Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente alemão alerta contra "forças de extrema direita"

Presidente alemão alerta contra "forças de extrema direita"

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em um momento que o partido AfD desponta nas pesquisas, Frank-Walter Steinmeier diz que não pode haver cooperação política com extremistas e defende discutir proibição de legendas.Por ocasião da data que marca a queda do Muro de Berlim, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, fez neste domingo (09/11) um apelo pela união nacional e pela defesa da democracia no país. Ele disse considerar a democracia e a liberdade ameaçadas na Alemanha. "Cento e sete anos após 1918, data da proclamação da primeira república alemã, a nossa democracia liberal está sob maior pressão do que em qualquer outro momento desde a Reunificação", alertou Steinmeier em discurso no Palácio Bellevue, em Berlim. O que ameaça a democracia alemã são as forças de extrema direita que estão ganhando apoio entre a população, disse, sem se referir diretamente ao partido político Alternativa para a Alemanha (AfD). Simplesmente "esperar a tempestade passar" não é uma opção, alertou. "Precisamos agir." "Não deve haver cooperação política com extremistas", afirmou, num alerta aos demais partidos políticos. Steinmeier disse que também é preciso discutir a possibilidade de proibir partidos políticos, novamente sem mencionar explicitamente a AfD, que tem despontado como favorita em diversas pesquisas eleitorais. "Não aprendemos com a história?" Steinmeier discursou num evento comemorativo que marcou os diversos acontecimentos históricos do dia 9 de novembro. Ele relatou conversas nas quais foram levantadas preocupações sobre a crescente força de partidos extremistas e a insegurança que sentem pessoas judias e/ou com histórico familiar de imigração. "Será possível que justamente nós não tenhamos aprendido com a história?", questionou Steinmeier. "Os extremistas de direita atraem as pessoas com o doce veneno da raiva, e 'os de cima' são o suposto inimigo", afirmou. Eles seduzem as pessoas "com a promessa de uma liderança autoritária" e a ideia de que a Alemanha deveria "ser grande de novo". Mas os democratas têm "muito a oferecer em resposta. Temos o Direito. A liberdade. A humanidade. O conhecimento de aonde o ódio leva", enfatizou. as/ra (EPD, Lusa)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar