Petróleo cai em meio a temores de excesso de oferta

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, caiu 3,76%, para 62,71 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em dezembro, recuou 4,18%, para 58,49 dólares.

As cotações do petróleo caíram nesta quarta-feira (12) após a publicação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que alimenta os temores de um mercado com excesso de oferta.

"O mercado foi pego de surpresa pelo relatório da Opep que eliminou o cenário de um déficit de petróleo e o transformou em um excedente", resumiu para a AFP Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

A organização dos países exportadores manteve suas previsões de aumento da demanda mundial de petróleo para 2025 e 2026.

Mas, em relação à oferta, revisou suas estimativas para o terceiro trimestre em comparação com as de outubro, passando de um déficit de 400 mil barris diários (b/d) para um excedente de 500 mil b/d no mercado mundial.

A Opep+ (Opep e aliados) aumentou de forma gradual sua produção desde abril, o que gerou preocupações entre especialistas sobre um excedente de petróleo nos próximos meses.