Papa Leão XIV revela seus filmes favoritos

O Papa Leão XIV revelou seus quatro filmes favoritos antes de uma reunião especial com celebridades de Hollywood e diretores vencedores do Oscar no Vaticano. 

O pontífice escolheu filmes comoventes, incluindo o clássico "A Felicidade Não Se Compra" (1946), do diretor Frank Capra, estrelado por James Stewart, no qual um anjo é enviado do céu para ajudar um homem de família desesperado.

Em um vídeo divulgado pelo Vaticano, ele também citou o musical de Robert Wise "A Noviça Rebelde" (1965) e o drama familiar de Robert Redford "Gente Como a Gente" (1980).

Outro filme mencionado por Leão XIV é 'A Vida É Bela' (1997), de Roberto Benigni, sobre um pai que tenta proteger seu filho dos horrores de um campo de concentração da Segunda Guerra Mundial.

O Vaticano afirmou que o pontífice escolheu "os filmes mais significativos para ele". 

O papa, eleito para liderar a Igreja Católica em maio, oferecerá uma audiência especial no sábado (15) no Palácio Apostólico do Vaticano a estrelas como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco e Monica Bellucci.

Também são aguardados diretores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller e Giuseppe Tornatore.

O pontífice, de 70 anos, espera "aprofundar o diálogo com o mundo do cinema (...) explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos", afirmou o Vaticano em um comunicado.

O evento é organizado pelo Vaticano como parte das celebrações do Ano Santo da Igreja Católica.

