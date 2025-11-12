ONU alerta sobre risco de crise de fome para milhões de pessoas

Milhões de pessoas ao redor do mundo podem enfrentar a fome ou o risco de escassez alimentar, alertaram nesta quarta-feira (12) os dois organismos da ONU dedicados à alimentação e à agricultura, em um contexto marcado pela falta de financiamento. De acordo com um relatório conjunto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Programa Mundial de Alimentos (PMA), a insegurança alimentar aguda está se agravando, afetando 16 regiões do planeta.

"Os conflitos, os choques econômicos, os fenômenos meteorológicos extremos e a insuficiência crítica de fundos estão exacerbando condições já desastrosas", afirmaram a FAO e o PMA, ambos com sede em Roma, em um comunicado conjunto. "Haiti, Mali, Palestina, Sudão do Sul, Sudão e Iêmen"estão entre os países mais afetados, "onde as populações enfrentam um risco iminente de fome catastrófica", destaca o relatório. Afeganistão, República Democrática do Congo, Mianmar, Nigéria, Somália e Síria também são considerados em uma situação "muito preocupante". As outras quatro áreas críticas identificadas são Burkina Faso, Chade, Quênia e os refugiados rohingyas em Bangladesh.