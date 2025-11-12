Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortos em explosão de carro na capital da Índia sobe para 12

Autor AFP
A agência antiterrorista da Índia assumiu a coordenação das investigações sobre a explosão de um carro na segunda-feira na capital Nova Délhi, cujo número de mortos subiu para 12, segundo uma fonte médica.

O primeiro-ministro Narendra Modi classificou a explosão como uma "conspiração" e prometeu que os responsáveis enfrentarão a justiça.

"Temos 12 mortos e mais de 30 feridos na explosão", declarou à AFP o diretor médico do hospital LNJP, Ritu Saxena. O balanço anterior era de oito mortos e 20 feridos.

A polícia ainda não revelou detalhes sobre o que provocou a intensa explosão perto do histórico Forte Vermelho, um monumento emblemático de Nova Délhi, a capital indiana com 30 milhões de habitantes. 

As autoridades parecem privilegiar a tese de atentado.

A Agência Nacional de Investigação, responsável por missões antiterroristas, coordena as operações sobre a explosão, que aconteceu poucas horas após a polícia anunciar a prisão de uma quadrilha e a apreensão de materiais explosivos e fuzis.

A polícia indicou que os integrantes da quadrilha são vinculados aos grupos islamistas Jaish e Mohamed, baseado no Paquistão, e Ansar Ghazwat ul Hind, um grupo da região da Caxemira ligado à Al Qaeda.

A Índia incluiu as duas organizações em sua lista de grupos terroristas.

O ministro do Interior, Amit Shah, disse que instruiu a polícia a "caçar cada um dos responsáveis por este incidente".

