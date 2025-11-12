Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 40 migrantes supostamente mortos em naufrágio na costa da Líbia

Tipo Notícia

Quarenta e dois migrantes, a maioria do Sudão, teriam morrido em um naufrágio no dia 3 de novembro, na costa da Líbia, informou nesta quarta-feira (12) a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência das Nações Unidas afirmou que sete pessoas foram resgatadas.

"No dia 8 de novembro, as autoridades líbias realizaram uma operação de busca e resgate" próximo ao campo petrolífero de Al Buri, após o naufrágio de uma embarcação inflável que transportava 49 migrantes e que havia partido da costa líbia cinco dias antes, indicou a OIM.

"Após ficar à deriva por seis dias, somente sete homens - quatro sudaneses, dois nigerianos e um camaronês - foram resgatados", apontou a organização, lamentando que 42 pessoas seguem desaparecidas e são consideradas mortas".

Segundo os sobreviventes, a embarcação que transportava 47 homens e 2 mulheres, havia partido de Zuwara, no nordeste da Líbia, no dia 3 de novembro, por volta das 3h00 locais.

"Cerca de seis horas mais tarde, as fortes ondas provocaram uma avaria no motor, fazendo com que a embarcação virasse e derrubasse todos os passageiros no mar", informou a OIM em um comunicado.

Entre os desaparecidos se encontram 29 sudaneses, oito somalis, três camaronenses e dois nigerianos, detalhou a OIM, que registrou um total de mais de 1000 mortos ou desaparecidos nesta rota até a Líbia desde janeiro.

