Lanterna do Inglês, Wolverhampton anuncia retorno do técnico Rob Edwards

Autor AFP
O Wolverhampton, lanterna do Campeonato Inglês, anunciou nesta quarta-feira (12) o retorno do técnico Rob Edwards.

O treinador de 42 anos assinou um contrato de três anos e meio e assume a equipe dez dias depois da demissão do português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo.

Edwards deixou o Middlesbrough, da segunda divisão inglesa, para iniciar sua quarta passagem pelos 'Wolves', que defendeu como jogador e foi treinador nas categorias de base e no time principal como interino.

"Conheço muito bem o Rob e acompanhei seu crescimento em diferentes funções", disse o presidente do Wolverhampton, Jeff Shi. "Ele conhece muito bem o clube, a cidade, os torcedores, e é muito talentoso".

Com nove derrotas e dois empates nas 11 primeiras rodadas do campeonato, os 'Wolves' estão a oito pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Burnley (17º).

"Precisamos renovar todo o clube com a filosofia de um novo treinador, trazendo sua própria identidade e ideias", acrescentou Shi.

O primeiro jogo de Rob Edwards à frente da equipe será depois da data Fifa, no dia 22 de novembro, contra o Crystal Palace.

