Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel anunciou a abertura nesta quarta-feira (12) de uma passagem de fronteira no norte de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais.

"A passagem de Zikim foi aberta hoje para a entrada de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza", anunciou o organismo do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, COGAT.

Consultado pela AFP, um porta-voz do COGAT disse que a passagem ficará aberta "permanentemente", como a de Kerem Shalom, no sul de Gaza, por onde passa a maior parte da ajuda desde o início da guerra em outubro de 2023.

lba-jd/jsa/mas/pb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar