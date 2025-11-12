Israel anuncia abertura de passagem de fronteira para entrada de ajuda humanitária em Gaza
Israel anunciou a abertura nesta quarta-feira (12) de uma passagem de fronteira no norte de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária fornecida pela ONU e outras organizações internacionais.
"A passagem de Zikim foi aberta hoje para a entrada de caminhões de ajuda humanitária na Faixa de Gaza", anunciou o organismo do Ministério da Defesa responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinos, COGAT.
Consultado pela AFP, um porta-voz do COGAT disse que a passagem ficará aberta "permanentemente", como a de Kerem Shalom, no sul de Gaza, por onde passa a maior parte da ajuda desde o início da guerra em outubro de 2023.
