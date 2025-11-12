Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inflação na Argentina teve leve alta em outubro

Inflação na Argentina teve leve alta em outubro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A inflação na Argentina foi de 2,3% em outubro, um mês marcado pelas turbulências financeiras que antecederam as eleições legislativas de meio de mandato, vencidas pelo partido do presidente Javier Milei.

O índice de preços acumula uma alta de 24,8% nos primeiros dez meses do ano, a menor para esse período desde 2017, informou nesta quarta-feira (12) o instituto de estatísticas Indec.

O ministro da Economia, Luis Caputo, destacou no X que a variação do índice em 12 meses sustenta "18 meses consecutivos de desaceleração".

O mês foi marcado por uma corrida cambial contra o peso antes das eleições de 26 de outubro, o que exigiu a intervenção do Tesouro dos Estados Unidos para evitar uma desvalorização brusca. Após a vitória do partido governista, o ânimo dos mercados mudou: as ações dispararam, o dólar se estabilizou e o risco-país despencou.

Milei reduziu drasticamente o índice de preços em 2024, seu primeiro ano de governo, e manteve essa tendência em 2025, às custas da desvalorização do peso e de um ajuste fiscal rigoroso.

O setor que apresentou o maior aumento em outubro foi o de transportes (3,5%), seguido por habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (2,8%). No mês anterior, a inflação na argentina havia sido de 2,1%.

tev/mry/val/lb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar