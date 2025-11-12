Humanos não conseguem mais distinguir música gerada por IA de música real, diz pesquisa

É praticamente impossível para uma pessoa distinguir entre música criada inteiramente por inteligência artificial (IA) e música de um gênero similar composta por humanos, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (12). Dos 9.000 entrevistados, "97% não conseguiram diferenciar entre música gerada inteiramente por IA e música criada por humanos em um teste às cegas com duas faixas de IA e uma faixa humana", segundo pesquisa realizada pela Ipsos para a plataforma francesa de streaming Deezer.

O estudo foi conduzido online entre 6 e 10 de outubro em oito países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Países Baixos, Alemanha e Japão. Quase metade dos entrevistados acredita que a IA pode guiá-los na descoberta de novas músicas. Mas eles se mostram mais pessimistas quanto às consequências da composição musical com essa tecnologia. Cinquenta e um por cento deles acreditam que a IA levará ao surgimento de músicas "de qualidade inferior e mais genéricas" e quase dois terços (64%) pensam que essa técnica pode causar "uma perda de criatividade na produção musical", enfatiza o estudo. Esses resultados "demonstram claramente que as pessoas se importam com música e querem saber se estão ouvindo uma música criada por um humano ou por IA", disse Alexis Lanternier, CEO da Deezer, em um comunicado.

A empresa francesa é atualmente a única plataforma de áudio que indica sistematicamente as faixas geradas inteiramente por IA por meio de uma mensagem aos usuários. Em janeiro, a empresa relatou que uma em cada dez músicas reproduzidas em sua plataforma em um único dia era composta inteiramente por IA. Dez meses depois, esse número representa "34% de todas as músicas", ou quase 40.000 por dia, segundo a empresa. Apesar dessa tendência crescente, essas músicas representam atualmente uma parcela muito pequena do total de reproduções.