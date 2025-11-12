Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

G7 condena 'escalada de violência' no Sudão

Autor AFP
Os ministros das Relações Exteriores do G7 condenaram, nesta quarta-feira (12), o aumento da violência no Sudão, e disseram considerar que o conflito entre o exército do país e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) causou "a maior crise humanitária do mundo".

O terceiro maior país da África está mergulhado em um violento conflito desde abril de 2023, devido a uma briga pelo poder entre o exército do general Abdel Fatah Al Burhan e as FAR de seu antigo adjunto, Mohamed Hamdan Daglo.

"Condenamos veementemente a recente escalada de violência", declararam os chanceleres dos países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), em um comunicado conjunto ao final de uma reunião na cidade canadense de Niagara-on-the-Lake.

"Condenamos sem reservas a violência sexual", acrescentaram.

As FAR anunciaram em 7 de novembro que haviam aceitado uma proposta de trégua humanitária apresentada pelos mediadores Estados Unidos, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Mas no terreno, "não há sinais de distensão", alertou na sexta-feira o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

As FAR tomaram há menos de duas semanas El Fasher, o último bastião do exército na região de Darfur. E atualmente parecem estar deslocando sua atenção para o leste, em direção à região de Kordofan, rica em petróleo, e Cartum.

O conflito já deixou dezenas de milhares de mortos e cerca de 12 milhões de pessoas deslocadas.

