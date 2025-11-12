G7 condena 'escalada de violência' no Sudão

Os ministros das Relações Exteriores do G7 condenaram, nesta quarta-feira (12), o aumento da violência no Sudão, e disseram considerar que o conflito entre o exército do país e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) causou "a maior crise humanitária do mundo". O terceiro maior país da África está mergulhado em um violento conflito desde abril de 2023, devido a uma briga pelo poder entre o exército do general Abdel Fatah Al Burhan e as FAR de seu antigo adjunto, Mohamed Hamdan Daglo.

"Condenamos veementemente a recente escalada de violência", declararam os chanceleres dos países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), em um comunicado conjunto ao final de uma reunião na cidade canadense de Niagara-on-the-Lake. "Condenamos sem reservas a violência sexual", acrescentaram. As FAR anunciaram em 7 de novembro que haviam aceitado uma proposta de trégua humanitária apresentada pelos mediadores Estados Unidos, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Mas no terreno, "não há sinais de distensão", alertou na sexta-feira o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.