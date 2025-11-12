Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA cunha última moeda de um centavo, após 232 anos

Autor AFP
Os Estados Unidos cunharam nesta quarta-feira (12) sua última moeda de um centavo, uma medida para cortar gastos, uma vez que a moeda perdeu sua relevância ao longo do tempo.

O último centavo foi cunhado na Filadélfia pelo tesoureiro dos Estados Unidos, Brandon Beach, que encerrou oficialmente os 232 anos de produção da moeda.

"Embora a produção geral termine hoje, o legado do centavo continua", ressaltou Kristie McNally, diretora interina da Casa da Moeda. Cerca de 300 bilhões de moedas desse valor estão em circulação atualmente no país.

Em fevereiro, o presidente Donald Trump pediu ao Departamento do Tesouro que encerrasse a produção de centavos, para reduzir os gastos do governo. "Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que, literalmente, custam para nós mais de dois centavos. É um desperdício total!", justificou na época o presidente, na plataforma Truth Social.

Inicialmente, as moedas de um centavo eram feitas de cobre puro. As atuais são menores e feitas de zinco revestido de cobre, o que lhes confere o tom rosado.

Na última década, o custo de fabricação de cada moeda aumentou de 1,42 para 3,69 centavos, informou hoje a Casa da Moeda.

