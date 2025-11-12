EUA cunha última moeda de um centavo, após 232 anos

O último centavo foi cunhado na Filadélfia pelo tesoureiro dos Estados Unidos, Brandon Beach, que encerrou oficialmente os 232 anos de produção da moeda.

Os Estados Unidos cunharam nesta quarta-feira (12) sua última moeda de um centavo, uma medida para cortar gastos, uma vez que a moeda perdeu sua relevância ao longo do tempo.

"Embora a produção geral termine hoje, o legado do centavo continua", ressaltou Kristie McNally, diretora interina da Casa da Moeda. Cerca de 300 bilhões de moedas desse valor estão em circulação atualmente no país.

Em fevereiro, o presidente Donald Trump pediu ao Departamento do Tesouro que encerrasse a produção de centavos, para reduzir os gastos do governo. "Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que, literalmente, custam para nós mais de dois centavos. É um desperdício total!", justificou na época o presidente, na plataforma Truth Social.

Inicialmente, as moedas de um centavo eram feitas de cobre puro. As atuais são menores e feitas de zinco revestido de cobre, o que lhes confere o tom rosado.

Na última década, o custo de fabricação de cada moeda aumentou de 1,42 para 3,69 centavos, informou hoje a Casa da Moeda.