Equador diante do dilema do retorno dos EUA à sua antiga base militar

Da base militar dos Estados Unidos em Manta só restaram cômodos vazios, sem janelas, com poeira e mato. O eventual retorno dos militares divide os equatorianos entre o desafio de enfrentar o tráfico de drogas e o medo de reabrir velhas feridas após denúncias de abuso. Ao lado das ruínas deste paradisíaco balneário do Pacífico mergulhado na violência, os moradores se preparam para votar no domingo um referendo decisivo que definirá se as bases militares estrangeiras, proibidas por lei em 2008, retornarão.

A iniciativa do presidente Daniel Noboa conta com o apoio de maioria (61%) segundo a empresa de pesquisa Cedatos, um incentivo à sua ofensiva implacável contra os numerosas grupos criminosos de narcotraficantes que semeiam o terror. No entanto, para muitos habitantes de Manta que convivem com a pobreza e tiroteios frequentes, uma nova base estrangeira "é uma perda de tempo e dinheiro". Trinidad Rodríguez considera que o governo deveria resolver primeiro outras necessidades básicas desta cidade turística, de cerca de 270 mil habitantes. "Somos esquecidos, não temos nem água", conta à AFP. Manta, localizada a 400 quilômetros a sudoeste de Quito, já abrigou uma base americana entre 1999 e 2009.

Mais de 15 anos depois, o Equador se converteu em um dos maiores aliados de Washington na região e retoma o plano de autorizar novamente as bases estrangeiras. "Vamos atrás de todos aqueles a quem deixaram fazer o que queriam desde 2008", afirmou Noboa na semana passada, após acompanhar a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, em uma visita à antiga base. No entanto, esta ideia revive também velhos fantasmas. Organizações de pescadores e ativistas denunciam que durante a presença militar americana em Manta, houve desaparecimentos e violações de direitos humanos.

- Denúncias de desaparecimentos - O Equador cobrou protagonismo no narcotráfico internacional por conta da sua localização estratégica, porta de saída da cocaína colombiana e peruana que é vendida na Europa e nos Estados Unidos. Nos últimos anos, tornou-se o corredor mais cobiçado do Pacífico. E devido às disputas entre as máfias, em 2024 foi o país com a maior taxa de homicídios da América Latina (39 por 100.000 habitantes), segundo o Insight Crime.

Manta, onde iates se cruzam com precárias embarcações pesqueiras, é uma das cidades mais perigosas do país e já registrou 450 assassinatos em 2025. "A ideia de que uma base militar solucionará os problemas é ingênua", afirma a especialista em segurança Carla Álvarez, do Instituto de Altos Estudos Nacionais. A antiga base americana em Manta usava aviões com radares para detectar barcos com drogas ou migrantes e, em seguida, se aproximava com embarcações para danificá-los até afundá-los, de acordo com as denúncias.