Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cristiano Ronaldo espera ser vaiado pelos torcedores da Irlanda

Cristiano Ronaldo espera ser vaiado pelos torcedores da Irlanda

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O astro português Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira (12) que espera ser vaiado pela torcida irlandesa, para que isso diminua a pressão sobre seus companheiros de equipe durante o jogo das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 entre Irlanda e Portugal, na quinta-feira, em Dublin. 

Portugal garante vaga no torneio do ano que vem, em Estados Unidos, México e Canadá, com uma vitória sobre a Irlanda. 

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está a um passo de disputar sua sexta Copa do Mundo, já que a seleção portuguesa lidera o Grupo F das Eliminatórias da Uefa com cinco pontos de vantagem a duas rodadas do fim. 

"O estádio vai me vaiar, estou acostumado. Espero que sim. Talvez isso alivie a pressão sobre os outros jogadores", disse CR7 em entrevista coletiva. 

Cristiano Ronaldo acredita que será uma partida "difícil", com a Irlanda jogando recuada e sem dar espaços.

O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid também foi perguntado sobre a possibilidade de marcar seu milésimo gol na final da Copa do Mundo. 

"Você já viu muitos filmes assim, seria perfeito demais", respondeu o jogador de 40 anos, sorrindo.

"Voltando à realidade, todas essas estatísticas me deixam feliz. Uma seleção nunca depende de um único jogador, mas eu gosto de fazer a diferença com gols", confessou o atual jogador do saudita Al-Nassr. 

Cristiano Ronaldo marcou 953 gols ao longo de sua carreira. 

Na terça-feira, ele disse acreditar que a Copa do Mundo de 2026 será a sua última.

bur-rbs/nr/iga/ma/aam/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar