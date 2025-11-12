Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chanceleres do G7 buscam fortalecer esforços da Ucrânia contra Rússia

Tipo Notícia

Os chanceleres do G7 buscam, nesta quarta-feira (12), fortalecer o esforço bélico da Ucrânia contra a Rússia, no segundo dia de uma cúpula no Canadá, que anunciou novas sanções contra os setores russos de produção de energia e drones.

Os titulares da diplomacia dos países do G7 -- Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido -- estão reunidos desde a terça-feira na cidade de Niagara-on-the-Lake com foco nas guerras na Ucrânia e no Sudão.

O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, que foi convidado à reunião, disse nesta quarta que é necessário fortalecer as "capacidades de longo alcance" de Kiev.

O presidente russo Vladimir Putin "ainda tem a ilusão de que pode vencer", disse Sybiha ao lado de sua colega do Canadá, Anita Anand.

"Na realidade, perdeu mais de um milhão de soldados e não alcançou um único objetivo estratégico", afirmou o diplomata.

Sybiha acrescentou que é preciso "fazer com que o custo de continuar com esta guerra seja insuportável e perigoso para Putin pessoalmente e para seu regime". 

Antes da reunião do G7 sobre a Ucrânia, a chanceler anfitriã anunciou sanções contra entidades que, segundo o Canadá, são utilizadas para lançar ciberataques contra a Ucrânia.

As sanções também visam embarcações que integram a chamada frota fantasma utilizada pela Rússia para transportar seu petróleo, em desafio às sanções globais.

Anand explicou que o pacote de sanções é o primeiro a visar a infraestrutura tecnológica que a Rússia utiliza em "suas estratégias híbridas contra a Ucrânia".

"O Canadá continuará a garantir que as ações da Rússia não fiquem impunes", declarou Anand aos jornalistas.

Durante a reunião de terça-feira, o Reino Unido anunciou 13 milhões de libras esterlinas (R$ 90 milhões, na cotação atual) para ajudar a reparar o setor energético da Ucrânia, que foi alvo de ataques russos recentes. Também anunciou uma proibição de serviços marítimos para o gás natural liquefeito russo.

Putin "está tentando mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio à medida que o inverno [boreal] se aproxima", disse a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper.

