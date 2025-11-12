Chanceleres de Brasil e EUA se reúnem novamente sobre tarifas

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reuniram nesta quarta-feira (12) no Canadá e concordaram em realizar um novo encontro para avançar nas negociações sobre as tarifas de 50% impostas por Washington às exportações brasileiras. A conversa entre Vieira e Rubio ocorreu à margem de uma cúpula de chanceleres do G7 na cidade de Niagara-on-the-Lake, informou à AFP uma fonte do Itamaraty.

Vieira comunicou a Rubio que o Brasil enviou, em 4 de novembro, uma proposta de negociação à parte americana e apresentou os avanços das conversas técnicas realizadas entre as delegações sobre a questão tarifária. Além disso, reiterou ao secretário de Estado americano "a importância de avançar nas negociações", conforme acordado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump em um encontro na Malásia, em outubro, indicou a fonte. Ambos os funcionários concordaram em agendar uma reunião presencial "em uma data próxima". Trump puniu o Brasil com tarifas de 50%, entre as mais altas do mundo, sobre boa parte de seus produtos, em razão do julgamento de seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por golpismo.

A medida impactou produtos como o café, cujo preço aumentou 21% em relação ao ano anterior, em agosto, nos Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou nesta quarta-feira que haverá "em breve" um anúncio "significativo" sobre o preço do café e das bananas. Trump já havia adiantado anteriormente que pretendia reduzir "algumas tarifas" e permitir "que entre um pouco de café" nos Estados Unidos.