Ao menos 37 mortos em acidente de ônibus no Peru

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quarta-feira (12), quando um ônibus caiu em um desfiladeiro após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do Peru. O motorista da caminhonete foi detido após testar positivo no exame de alcoolemia, informou a polícia.

O acidente ocorreu durante a madrugada e é um dos piores dos últimos anos no Peru, onde os acidentes nas estradas são frequentes. O ônibus de dois andares, com mais de 60 passageiros, da empresa Llamosas, colidiu de frente com a caminhonete em uma curva da rodovia Panamericana Sul, que conecta o país ao Chile. "Temos um número de 37 falecidos (...) além de 24 feridos", disse à AFP Walther Oporto, gerente regional de Saúde de Arequipa. Há vários feridos em estado grave, por isso o número de mortos pode aumentar, acrescentou ele por telefone.

A grande quantidade de acidentes no Peru está associada principalmente ao excesso de velocidade, ao consumo de álcool e a outras imprudências, além da topografia desafiadora do país. – "Peço justiça" – O ônibus acidentado havia partido na noite de terça-feira da localidade de Chala, na província de Caravelí, com destino a Arequipa, a segunda maior cidade do Peru.

Após colidir no quilômetro 780 da Panamericana Sul, o veículo despencou por um desfiladeiro de 200 metros e parou às margens de um rio, segundo relatos da imprensa que citaram os bombeiros. "Peço justiça, que recaia todo o peso da lei sobre o motorista da caminhonete", disse, inconsolável, um homem que afirmou ter perdido o pai e o irmão, sem revelar sua identidade aos jornalistas no local. O porta-voz dos bombeiros, Jack Páez, afirmou que o resgate dos feridos foi muito difícil devido ao terreno rochoso.

"É muito lamentável este acidente que enluta tantas famílias. Há idosos e crianças entre os feridos", declarou ao canal de televisão TV Perú. A polícia, por sua vez, apontou como possível causa do acidente o consumo de álcool pelo motorista da caminhonete. O veículo parou na saída da curva onde ocorreu a colisão, com a cabine totalmente destruída.