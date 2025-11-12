Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 37 mortos em acidente de ônibus no Peru

Ao menos 37 mortos em acidente de ônibus no Peru

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quarta-feira (12), quando um ônibus caiu em um desfiladeiro após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do Peru.

O motorista da caminhonete foi detido após testar positivo no exame de alcoolemia, informou a polícia.

O acidente ocorreu durante a madrugada e é um dos piores dos últimos anos no Peru, onde os acidentes nas estradas são frequentes.

O ônibus de dois andares, com mais de 60 passageiros, da empresa Llamosas, colidiu de frente com a caminhonete em uma curva da rodovia Panamericana Sul, que conecta o país ao Chile.

"Temos um número de 37 falecidos (...) além de 24 feridos", disse à AFP Walther Oporto, gerente regional de Saúde de Arequipa.

Há vários feridos em estado grave, por isso o número de mortos pode aumentar, acrescentou ele por telefone.

A grande quantidade de acidentes no Peru está associada principalmente ao excesso de velocidade, ao consumo de álcool e a outras imprudências, além da topografia desafiadora do país.

– "Peço justiça" –

O ônibus acidentado havia partido na noite de terça-feira da localidade de Chala, na província de Caravelí, com destino a Arequipa, a segunda maior cidade do Peru.

Após colidir no quilômetro 780 da Panamericana Sul, o veículo despencou por um desfiladeiro de 200 metros e parou às margens de um rio, segundo relatos da imprensa que citaram os bombeiros.

"Peço justiça, que recaia todo o peso da lei sobre o motorista da caminhonete", disse, inconsolável, um homem que afirmou ter perdido o pai e o irmão, sem revelar sua identidade aos jornalistas no local.

O porta-voz dos bombeiros, Jack Páez, afirmou que o resgate dos feridos foi muito difícil devido ao terreno rochoso.

"É muito lamentável este acidente que enluta tantas famílias. Há idosos e crianças entre os feridos", declarou ao canal de televisão TV Perú.

A polícia, por sua vez, apontou como possível causa do acidente o consumo de álcool pelo motorista da caminhonete.

O veículo parou na saída da curva onde ocorreu a colisão, com a cabine totalmente destruída.

O motorista, um homem de 35 anos, "foi atendido" e está sob custódia após "testar positivo para álcool no sangue", informou o chefe da região policial de Arequipa, general Olger Benavides, em entrevista coletiva.

As autoridades não informaram se havia outros ocupantes na caminhonete.

Um padre chegou ao local e rezou ao lado dos corpos, dispostos em fila à beira do rio, segundo imagens divulgadas pelo Ministério Público.

O presidente peruano, José Jerí, expressou em mensagem na rede X suas "condolências aos familiares das vítimas".

– Milhares de mortos por ano –

Trinta policiais, em coordenação com os bombeiros, trabalharam na evacuação dos feridos e na recuperação dos corpos, informou o Ministério do Interior em comunicado.

Em fevereiro de 2018, próximo ao local do acidente desta quarta-feira, 44 pessoas morreram após a queda de um ônibus que também parou às margens do rio.

As autoridades peruanas reforçaram os controles para reduzir o número de mortes nas estradas.

No ano passado, foram registradas 3.173 mortes em acidentes viários.

No Peru, a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito em 2019 era de 14 pessoas por 100 mil habitantes, ligeiramente abaixo da média de 17 vítimas nas Américas, segundo o Banco Mundial.

cm/vel/ad/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar