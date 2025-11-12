AIEA pede inspeções urgentes no Irã após guerra de junho

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pediu ao Irã que permita verificar seus estoques de materiais nucleares "o mais rápido possível", em particular suas reservas de urânio altamente enriquecido, segundo um relatório confidencial consultado pela AFP nesta quarta-feira (12).

A agência afirma ter perdido a continuidade do conhecimento sobre os estoques previamente declarados desde a guerra de 12 dias — iniciada em 13 de junho após um ataque de Israel contra o Irã — e considera "crucial" poder verificar esses estoques "o mais rápido possível para dissipar suas preocupações", segundo o documento.