Wall Street fecha em alta com expectativa de fim do 'shutdown' nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou sem tendência definida nesta terça-feira (11), mas com a maioria dos índices se beneficiando das expectativas sobre o fim do bloqueio orçamentário nos Estados Unidos, conhecido como "shutdown". Por sua vez, as ações do setor tecnológico caíram devido às dúvidas sobre o seu nível de valorização. Assim, o índice Dow Jones avançou 1,18% e o ampliado S&P 500 subiu 0,21%, enquanto o Nasdaq caiu 0,25%.

Após a alta de segunda-feira, as ações americanas abriram majoritariamente em baixa devido à inquietação persistente sobre o crescimento estratosférico das valorizações dos principais atores da inteligência artificial. Embora algumas das grandes empresas tecnológicas tenham fechado em campo positivo, o Nasdaq foi o único dos três índices principais a fechar no vermelho. "Definitivamente, há preocupação pelas valorizações, mas isso não significa que o mercado vai colapsar", disse Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management. "Simplesmente deixa muito menos margem para más notícias." Os papéis da Nvidia, cujos processadores são muito valorizados pelas empresas que treinam e operam modelos de inteligência artificial, caíram 3%.