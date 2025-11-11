Uma comunista e um ultradireitista: as faces opostas da eleição presidencial no Chile

Ela é uma comunista moderada e ele um ultradireitista ferrenho. Jeannette Jara e José Antonio Kast são os favoritos para a eleição presidencial do próximo domingo (16) no Chile e prometem devolver a tranquilidade a um país angustiado com o crime. Rostos mais visíveis desta corrida eleitoral, juntamente com Johannes Kaiser, também da extrema direita, Jara e Kast devem disputar um provável segundo turno em 14 de dezembro, segundo as pesquisas de opinião.

- Dissidente do PC - Jara, que milita no Partido Comunista desde os 14 anos, lidera uma ampla aliança de centro-esquerda. Seus seguidores destacam seu carisma e estilo aberto ao diálogo. "O Chile é igual a uma família. Nem todos pensam igual, nem todos se amam igual, mas nem por isso deixa de ser família", gosta de repetir em suas intervenções. Ela nasceu há 51 anos em El Cortijo, um bairro pobre do norte de Santiago. Estudou administração pública e direito, e foi líder estudantil.

Na juventude teve diversos trabalhos, inclusive a colheita de frutas. "Eu me identifico com sua história de vida. Também tive que trabalhar e estudar", afirmou Estefany López, de 33 anos, em um ato de campanha em Rancagua (sul). Jara surgiu como opção presidencial depois de que, como ministra do Trabalho do presidente Gabriel Boric, conseguiu reduzir a jornada semanal de 45 para 40 horas e liderou a reforma do sistema privado de pensões.

Embora se mantenha nas fileiras do Partido Comunista, faz parte de sua ala social-democrata e marcou diferenças com seus dirigentes mais ortodoxos. "Ela se apresenta como dissidente", disse à AFP a jornalista Alejandra Carmona, autora da biografia "Jeannette". A candidata comunista assumiu uma agenda contra o crime e de maiores controles migratórios, mais própria da direita.

"O tema da segurança pública será prioritário desde o primeiro dia", afirmou Jara na televisão. - Um revólver e uma contagem regressiva - Advogado de 59 anos, Kast é filho de um ex-soldado do Exército nazista e irmão de um ex-ministro do ditador Augusto Pinochet (1973-1990).