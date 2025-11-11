Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump reivindica 'grande vitória' por acordo para encerrar fechamento do governo

Trump reivindica 'grande vitória' por acordo para encerrar fechamento do governo

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu nesta terça-feira (11) aos republicanos de seu partido uma "grande vitória" sobre seus rivais democratas por conseguirem que o Senado desse um passo adiante para pôr fim ao fechamento governamental mais longo da história do país.

Em um discurso por ocasião do Dia dos Veteranos, Trump gabou-se do fato de que este avanço foi possível graças aos senadores democratas que romperam fileiras e votaram junto com os republicanos a favor de um projeto de orçamento para finalizar mais de 40 dias de "shutdown".

"Parabéns... por uma grande vitória", disse Trump ao presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, quando o viu na cerimônia para homenagear os ex-combatentes no Cemitério Nacional de Arlington.

"Estamos abrindo o nosso país, que nunca deveria ter sido fechado", acrescentou o presidente.

Como consequência do fechamento governamental, mais de um milhão de funcionários públicos não trabalharam ou o fizeram sem receber.

Isso provocou alterações em diversos serviços, como o controle aéreo, que levou o governo a reduzir em 10% o tráfego aéreo às vésperas do Dia de Ação de Graças.

Oito senadores democratas romperam com seu partido para apoiar um projeto de lei que contempla o financiamento do governo até janeiro.

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, votará sobre este texto na quarta-feira.

A decisão deste grupo de democratas causou surpresa entre os membros de seu partido que insistiam em aprovar um orçamento que contemplasse a prorrogação das ajudas para os seguros de saúde dos cidadãos de baixa renda.

Trump disse na segunda que aceitará a reincorporação de milhares de funcionários que o governo demitiu de forma definitiva durante o "shutdown".

As palavras do presidente rompem com uma tendência de seus antecessores de evitar comentários partidários quando se dirigem a membros do Exército ou em atos comemorativos.

dk/dw/dga/ad/rpr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar