Trump isenta Hungria de sanções por compra de petróleo russo

Viktor Orbán diz que obteve isenção total e por tempo indeterminado, mas funcionário da Casa Branca afirma que medida vale por um ano.O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse nesta sexta-feira (07/11) que seu país recebeu uma isenção das sanções dos Estados Unidos à importação de petróleo russo. Orbán deu essa declaração a repórteres húngaros após seu encontro com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca, e a isenção foi um dos temas do encontro. Segundo Orbán, a Hungria recebeu isenção total e por tempo indeterminado das sanções para o petróleo e gás russos entregues pelos gasodutos Druzhba e TurkStream. Porém, um funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato declarou à agência de notícias AFP que a isenção é de um ano. Sanções recentes a petrolíferas Os Estados Unidos anunciaram no mês passado sanções contra as duas maiores empresas petrolíferas russas, a Rosneft e a Lukoil, em resposta à "falta de compromisso sério da Rússia para com o processo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia". Antes do encontro, Orbán dissera que pediria para o seu país isenção das sanções contra as empresas petrolíferas russas e que iria explicar ao presidente dos EUA que a Hungria depende de gasodutos e não tem portos. Trump inicialmente disse que não concederia à Hungria exceções às sanções, mas depois deu a entender que concordava com os argumentos de Orbán. Trump pede que UE "respeite" Orbán Trump também disse que os líderes da União Europeia deveriam mostrar mais respeito a Orbán, que costuma ser uma voz dissonante no bloco em temas como imigração. "Acho que eles deveriam respeitar a Hungria e respeitar este líder com muita, muita força, porque ele está certo em relação à imigração", disse Trump. No mês passado, Trump anunciou que iria se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em Budapeste. No entanto, a reunião foi adiada depois que a Rússia rejeitou um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Pouco antes do encontro entre Trump e Orbán, o ministro do Exterior da Hungria, Peter Szijjarto, revelou planos do governo para comprar barras de combustível nuclear dos Estados Unidos. De acordo com um relatório da agência estatal MTI, as barras seriam usadas em duas usinas nucleares construídas pela Rússia. Dependência do petróleo russo Orbán é um antigo aliado de Trump, e os dois líderes compartilham visões semelhantes sobre imigração. No entanto, o tema do petróleo russo azedou o relacionamento entre eles. Trump insistiu que as nações europeias parassem de comprar petróleo russo para cortar o financiamento de Moscou para sua guerra contra a Ucrânia. No entanto, a Hungria continuou a depender da energia russa desde o início da guerra, em 2022. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a Hungria dependia da Rússia para 74% do seu gás e 86% do seu petróleo em 2024. O FMI alertou que um corte no fornecimento de gás natural russo por si só poderia resultar em perdas de produção na Hungria superiores a 4% do seu PIB. A Hungria manifestou-se contra os planos da Comissão Europeia de eliminar gradualmente as importações da UE de todo o gás e gás natural liquefeito (GNL) russo até o final de 2027. Isso aprofundou as divergências entre Budapeste e Bruxelas. as (AP, AFP, DPA, Reuters, Lusa)