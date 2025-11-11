Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tatsuya Nakadai, protagonista de filmes de Kurosawa, morre aos 92 anos

Autor AFP
Tipo Notícia

O ator japonês Tatsuya Nakadai, que trabalhou em vários filmes de Akira Kurosawa, incluindo o papel principal em "Ran" (1985), faleceu aos 92 anos, informou nesta terça-feira (11) sua escola de interpretação.

Nakadai alcançou fama no Japão e em outros países por seu papel em uma trilogia de filmes anti-guerra, "A Condição Humana", filmados no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 pelo diretor Masaki Kobayashi.

Também foi o protagonista de "Kagemusha" (1980), de Kurosawa, que recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Em "Ran", outro filme de Kurosawa de 1985 baseado na obra de Shakespeare "Rei Lear", Nakadai interpretou um líder que divide seu reino entre seus filhos.

