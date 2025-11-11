Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Romênia relata 'possíveis fragmentos de drone' em seu território apos ataque russo na Ucrânia

O governo da Romênia anunciou nesta terça-feira (11) a presença de "possíveis fragmentos de drone" em seu território, após os ataques aéreos russos contra o porto ucraniano de Izmail no Danúbio, onde foi registrado um "grande número de explosões".

Na madrugada de segunda para terça-feira, as autoridades romenas "foram informadas do impacto no solo de um objeto quase 5 km ao sul da fronteira", no norte da região de Tulcea, anunciou o Ministério da Defesa romeno em um comunicado. 

Uma mensagem de alerta foi emitida para a população local. "Equipes militares se deslocaram ao local e identificaram a presença de possíveis fragmentos de drone", acrescentou o ministério.

Os serviços regionais de emergência afirmaram que receberam uma ligação informando sobre a possível queda de um objeto e, quando chegaram, "os bombeiros constataram que o impacto no solo não havia provocado um incêndio", segundo um comunicado.

Em outubro, a União Europeia denunciou "a escalada de Moscou" após uma série de violações do espaço aéreo europeu atribuídas a aparelhos russos.

Além da Romênia e da Polônia, que têm fronteira com a Ucrânia, Estônia, Dinamarca e Alemanha também acusaram o Kremlin pelas incursões.

