'Queremos demonstrar o que é o Brasil', diz Matheus Cunha antes de amistosos da Seleção

O atacante Matheus Cunha, que está com a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, disse nesta terça-feira (11) que o elenco espera mostrar que o trabalho do técnico italiano Carlo Ancelotti dará frutos na Copa do Mundo de 2026. "Queremos demonstrar o que é o Brasil (...). Queremos mostrar que o que está sendo construído é muito sólido", comentou o jogador do Manchester United em entrevista coletiva em Londres, onde a Seleção enfrentará o Senegal no próximo sábado.

Três dias depois, em Lille, na França, o adversário será a Tunísia. "O objetivo final é a Copa do Mundo. É um grupo com muita fome, vontade de trabalhar e demonstrar para o mundo nossa capacidade", acrescentou Matheus Cunha. Nos amistosos de outubro, o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, em Seul, e sofreu uma derrota inédita para o Japão, por 3 a 2. Figura habitual nas convocações de Ancelotti, Matheus Cunha acredita que sua versatilidade é uma base para ser chamado para o Mundial do ano que vem.

"Estar na Seleção Brasileira, sem dúvida nenhuma, é o momento em que você tem que demonstrar o seu máximo (...). Ajuda bastante para você voltar, para você estar aqui, demonstrar para ele [Ancelotti] que, independentemente da forma que ele quer jogar, vai fazer valer a pena e ele pode me usar em diferentes posições", comentou o atacante. "Chego muito mais maduro", ressaltou. Já o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, comemorou sua primeira convocação.