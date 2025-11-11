Petróleo sobe à espera do fim do 'shutdown' nos EUA

As cotações do petróleo seguiram avançando nesta terça-feira (11), impulsionadas pela perspectiva de um desbloqueio orçamentário nos Estados Unidos e à espera de dados oficiais que possam trazer uma imagem mais clara do estado do mercado. O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, subiu 1,72%, para 65,16 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em dezembro, avançou 1,51%, para 61,04 dólares.

A "eventual abertura do governo [americano] reacende o apetite pelo risco", disse Tamas Varga, analista da PVM Energy. O Senado aprovou na segunda um projeto de lei que prolonga o orçamento atual até o fim de janeiro, e a Câmara dos Representantes deve iniciar seu debate na quarta-feira, com uma votação que é esperada para a noite. Se for aprovado, restará apenas a assinatura do presidente Donald Trump para pôr fim a um "shutdown" que já dura mais de 40 dias. "A economia americana sofreria irremediavelmente no caso de uma disfunção prolongada do governo", disse Varga.