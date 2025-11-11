'O sangue escorria': os relatos de sobreviventes do massacre de El Fasher, no Sudão

Após onze dias de viagem, o adolescente Munir Abderahman finalmente chegou ao Chade, fugindo de El Fasher, cidade do Sudão que sofreu um dos piores massacres da guerra que assola o país. Quando os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) tomaram a cidade, ele velava seu pai, militar do exército regular ferido alguns dias antes, no hospital saudita.

"Chamaram sete enfermeiros e os reuniram em uma sala. Ouvimos tiros e vi sangue escorrendo por baixo da porta", relata o adolescente de 16 anos à AFP. O vídeo, como muitos outros gravados pelas FAR ao entrar na cidade, foi compartilhado nas redes sociais. Munir abandonou imediatamente a cidade com seu pai, que morreria alguns dias depois na estrada que o levava ao Chade. As FAR, em guerra contra o exército regular desde abril de 2023, tomaram o controle de El Fasher em 26 de outubro. A localidade é capital do estado de Darfur do Norte, no noroeste do país, uma região que já sofreu uma guerra na década de 2000.

Duas semanas após a tomada da cidade, grupos de refugiados chegaram ao Chade, a mais de 300 quilômetros de distância. Acolhidos no campo de Tiné, eles dão seu testemunho à AFP. - "O sangue escorria" - Após 18 meses de combates, todos falam de uma intensificação dos bombardeios a partir de 24 de outubro, antes da entrada dos paramilitares.

Dezenas de pessoas se amontoaram em abrigos improvisados para escapar dos drones. Hamid Souleyman Chogar, de 53 anos, lembra de quando fugiu do esconderijo. "Sempre que subia para tomar ar fresco, via novos cadáveres na rua, muitas vezes de moradores do bairro que eu conhecia", confessou. Na noite de 26 de outubro, decidiu fugir. Ferido em uma guerra anterior, ele é colocado em uma carroça que passa pela cidade entre escombros e cadáveres. Ninguém fala por medo dos paramilitares.

Mahamat Ahmat Abdelkerim, de 53 anos, correu para entrar em uma casa com sua esposa e seus seis filhos quando os faróis de um veículo das FAR iluminaram a noite. O sétimo de seus filhos morreu dois dias antes em um ataque com drones. "Havia uma dezena de cadáveres, todos civis. O sangue escorria", recorda. Seus óculos escuros escondem o olho esquerdo que perdeu alguns meses antes em um bombardeio. Mouna Mahamat Oumour, de 42 anos, fugia com seus três filhos quando um projétil atingiu o grupo. "Quando me virei, vi o corpo destroçado da minha tia. Nós a cobrimos com um pano e seguimos em frente", conta ela entre lágrimas. "Caminhamos sem olhar para trás", acrescenta.