O que aconteceu em 30 anos de conferências do clima

Linha do tempo mostra os principais avanços desde a primeira COP, realizada em Berlim em 1995.A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o maior evento sobre combate e adaptação às mudanças climáticas, começa nesta segunda-feira (10/11) em Belém. O evento em Belém é o 30º de uma série de encontros anuais que começaram em 1995 em Berlim, na Alemanha. De lá para cá, houve alguns avanços. O principal deles é o Acordo de Paris, selado em 2015, na COP21, com o compromisso dos países em manter o aquecimento global abaixo de 2ºC até o fim do século em relação aos níveis pré-industriais e limitá-lo, idealmente, a 1,5ºC. Estimativas da própria ONU, porém, apontam que a meta de 1,5ºC deve ser estourada já na próxima década, dado que as emissões de gases estufa – principais causadores do aquecimento global –, longe de cair na velocidade necessária, têm aumentado. Mesmo que os países cumpram os compromissos firmados, a ONU prevê que o planeta vá aquecer entre 2,3 e 2,5°C até o final do século. Caso o mundo siga apostando em combustíveis fósseis, porém, o cenário pode ser pior, com consequências devastadoras para a vida no planeta. Veja, abaixo, uma linha do tempo com os principais marcos climáticos em 30 anos de COP.