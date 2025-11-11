Nicarágua nega que jornalista esteja desaparecida, como denunciaram EUA e RSF

O governo da Nicarágua divulgou nesta terça-feira (11) vídeos e fotos da jornalista Fabiola Tercero para refutar que ela estivesse desaparecida, como denunciaram os Estados Unidos e entidades internacionais de imprensa, segundo publicações de meios oficialistas. A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) havia denunciado, em julho de 2024, o desaparecimento de Tercero após a "polícia entrar à força" em sua casa. Washington exigiu do governo dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo explicações sobre o paradeiro da jornalista.

"Aqui estou com minha mãe e, graças a Deus, com saúde ao fim do dia. Estou em casa. Desaparecida eu não estou, nunca estive", declarou a jornalista em um vídeo divulgado por veículos ligados ao governo. Tercero, que não menciona explicitamente se esteve ou não presa, aparece vestida de preto e sentada no pátio de uma casa diante de vários microfones de emissoras alinhadas ao governo. O portal El 19 Digital, principal meio de comunicação vinculado ao governo, afirmou que a denúncia sobre o desaparecimento faz parte de uma "campanha de manipulação da direita golpista e fascista". Ortega, que completou 80 anos nesta terça-feira, e Murillo, de 74, mantêm controle absoluto sobre a Nicarágua desde os protestos oposicionistas de 2018, que deixaram cerca de 300 mortos, segundo a ONU. O governo nicaraguense considera as manifestações um golpe de Estado fracassado patrocinado por Washington.