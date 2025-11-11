Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher de esquerda toma posse oficialmente como presidente da Irlanda

Mulher de esquerda toma posse oficialmente como presidente da Irlanda

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A política de esquerda Catherine Connolly, muito crítica dos Estados Unidos e da União Europeia, tomou posse oficialmente, nesta terça-feira (11), como presidente da Irlanda, após sua eleição em uma votação na qual se apresentou como única candidata independente.

A advogada, de 68 anos, sucede a Michael Higgins, de 84 anos e que ocupou este cargo honorífico desde 2011 no país membro da União Europeia, com uma população de 5,2 milhões de habitantes.

Connolly ganhou a eleição de 24 de outubro com 63% dos votos, superando amplamente sua rival Heather Humphreys, do Fine Gael, um dos partidos de centro-direita da coalizão governamental.

A advogada recebeu apoio dos principais partidos opositores, como os Verdes e a formação nacionalista Sinn Fein.

Embora seu cargo tenha um papel político limitado, suas posições na política exterior, defesa ou habitação podem levar a um período de fricções entre a presidência e o governo, consideram alguns comentaristas.

Em seu discurso de posse, Connolly afirmou que, com sua tradicional postura de neutralidade, a Irlanda estava "em uma boa posição para formular e implementar soluções diplomáticas alternativas aos conflitos e guerras".

Também possui a intenção de impulsionar a unificação entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.

A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, do partido nacionalista Sinn Fein, esteve presente em sua posse.

Por outro lado, a vice-primeira-ministra, Emma Little-Pengelly, do partido unionista DUP, recusou o convite alegando problema na agenda relacionado com as comemorações do Armistício de 1918.

Embora a participação na eleição presidencial tenha sido maior do que na anterior de 2018, a votação foi marcada por uma quantidade recorde de votos nulos.

Assim como no vizinho Reino Unido, a Irlanda está vivendo um debate cada vez mais conflituoso sobre a chegada de solicitantes de asilo, com manifestações às vezes violentas.

pmu-mhc/adm/apz/sag/mb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar