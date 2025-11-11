Microsoft anuncia plano de investimento de US$ 10 bilhões em centro de dados em Portugal

Em parceria com a empresa britânica Nscale, especializada em centros de dados voltados para IA, e com a Start Campus, que iniciou a construção de um importante centro de dados próximo ao porto de Sines, no sul de Portugal, a Microsoft espera instalar 12.600 chips de última geração da Nvidia.

A Microsoft anunciou nesta terça-feira (11) a intenção de investir 10 bilhões de dólares (R$ 52,7 bilhões) no início do próximo ano em um grande centro de dados em Portugal para desenvolver infraestruturas dedicadas à Inteligência Artificial (IA).

"Trata-se de um dos maiores investimentos em capacidade de computação de IA na Europa", indicou a Microsoft em comunicado.

"Portugal se tornou um país muito importante e atraente na Europa para a construção desse tipo de centro de dados e desse tipo de investimento", afirmou o presidente da Microsoft, Brad Smith, em entrevista ao jornal econômico português Jornal de Negócios.

Smith participou nesta terça-feira, em Lisboa, do Web Summit, o grande encontro anual da economia digital.

Além de um centro de dados alimentado por energias renováveis, o local em Sines oferece a vantagem de ser o ponto de conexão de importantes cabos submarinos de telecomunicações que ligam a América à Europa.