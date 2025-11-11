Manifestantes indígenas enfrentam seguranças na COP30

Os indígenas se manifestavam com danças do lado de fora, antes de entrarem no prédio, quando foram empurrados para fora pelos seguranças, que colocaram cadeiras e mesas na entrada do local para impedir uma nova tentativa de acesso.

Dezenas de manifestantes indígenas enfrentaram nesta terça-feira (11) seguranças da COP30, em Belém, ao tentarem entrar no centro de conferências, um incidente incomum no evento da ONU.

Um policial foi retirado do local em cadeira de rodas, observou um jornalista da AFP. A segurança da COP é garantida pela ONU no interior do local, e por autoridades brasileiras do lado de fora.

A manifestante da Rede Sustentabilidade da Bahia Maria Clara disse à AFP que o protesto tinha como objetivo alertar para a situação dos povos indígenas: "A gente está ignorando essas vozes, ignorando as pessoas que realmente podem falar por essas causas."

A COP30 vai até o próximo dia 21 de novembro.

bur-ico/app/mr/lbd/lb/rpr