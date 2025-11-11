Líder da extrema direita alemã critica viagem de seus legisladores à Rússia

Alice Weidel, líder do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), criticou uma viagem planejada à Rússia por legisladores de seu grupo parlamentar, suspeito de espionagem pró-Rússia.

"Para ser bem clara, não entendo o que eles pretendem fazer lá", disse Weidel a repórteres no Bundestag, criticando uma decisão do "grupo de trabalho sobre assuntos externos" de seu próprio grupo parlamentar.