Israel enterra militar sequestrado e assassinado em Gaza há 11 anos

Centenas de israelenses se reuniram nesta terça-feira (11) na localidade de Kfar Saba para o funeral do soldado Hadar Goldin, cujos restos mortais foram devolvidos pelo Hamas depois de terem permanecido em Gaza por mais de uma década. A multidão lotou o cemitério militar, onde bandeiras israelenses e fotografias do jovem tenente foram exibidas, ao lado de uma faixa que afirmava: "Nós lembraremos para sempre".

Israel recebeu os restos mortais de Goldin no domingo como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza negociado em outubro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seu pai, Simcha Goldin, elogiou o filho como um "guerreiro judeu" e pediu aos presentes que "atuem com retidão e não odeiem uns aos outros, este é o legado de Hadar". Hadar Goldin, que tinha 23 anos, morreu em 1º de agosto de 2014 durante uma operação militar israelense na Faixa de Gaza conhecida como Operação Margem Protetora. O militar liderava uma missão para destruir túneis do Hamas quando caiu em uma emboscada e foi assassinado.