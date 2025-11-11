Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã executa em público homem condenado pelo assassinato de médico

Autor AFP
Tipo Notícia

As autoridades iranianas executaram publicamente nesta terça-feira (11) um homem condenado pelo assassinato de um médico no sudoeste do país, informou o Poder Judiciário.

"A sentença de qisas (lei de retaliação) para o assassino do Dr. Davoudi (...) foi executada publicamente esta manhã em Yasuj", capital da província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, informou o site oficial do órgão judicial, Mizan Online. 

A sentença foi determinada após uma avaliação da saúde mental do acusado e a confirmação da pena por parte do Supremo Tribunal, segundo a mesma fonte.

"A execução da sentença é uma mensagem para aqueles que buscam perturbar a segurança da sociedade e dos cidadãos", afirmou o procurador provincial Vahid Mousavian.

O Irã, que executa os condenados por enforcamento, é o segundo país do mundo com mais execuções, atrás apenas da China, segundo organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional.

