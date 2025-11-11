Irã executa em público homem condenado pelo assassinato de médico

"A sentença de qisas (lei de retaliação) para o assassino do Dr. Davoudi (...) foi executada publicamente esta manhã em Yasuj", capital da província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, informou o site oficial do órgão judicial, Mizan Online.

As autoridades iranianas executaram publicamente nesta terça-feira (11) um homem condenado pelo assassinato de um médico no sudoeste do país, informou o Poder Judiciário.

A sentença foi determinada após uma avaliação da saúde mental do acusado e a confirmação da pena por parte do Supremo Tribunal, segundo a mesma fonte.

"A execução da sentença é uma mensagem para aqueles que buscam perturbar a segurança da sociedade e dos cidadãos", afirmou o procurador provincial Vahid Mousavian.

O Irã, que executa os condenados por enforcamento, é o segundo país do mundo com mais execuções, atrás apenas da China, segundo organizações de defesa dos direitos humanos como a Anistia Internacional.

rkh/kjm/arm/pb/fp