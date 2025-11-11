Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Investigadores implicam aliado de Zelensky em esquema de corrupção na Ucrânia

Autor AFP
Tipo Notícia

Investigadores ucranianos acusaram, nesta terça-feira (11), Timur Mindich, um aliado-chave do presidente Volodimir Zelensky, de orquestrar um esquema de corrupção de 100 milhões de dólares (R$ 527,4 milhões, na cotação atual).

Este último escândalo de corrupção na indústria energética da Ucrânia aumentou a indignação da opinião pública pelas acusações de desvio de fundos em um setor muito afetado pela guerra com a Rússia.

Mindich é um dos proprietários da produtora audiovisual Kvartal 95, fundada no início dos anos 2000 por Zelensky, que antes de ingressar na política era um ator de comédia.

"Mindich exercia controle sobre o acúmulo, distribuição e legalização do dinheiro obtido por meios ilícitos no setor energético da Ucrânia", afirmou um advogado da Procuradoria Especializada Anticorrupção.

O suspeito utilizou "suas relações amistosas com o presidente da Ucrânia" em suas atividades ilícitas, acrescentou o procurador em uma audiência anterior ao julgamento de um acusado pelo esquema.

A procuradoria anticorrupção também acusou o ex-ministro da Energia, German Galushchenko, de receber "benefícios pessoais" de Mindich em troca do controle dos fluxos financeiros do setor de energia.

O Escritório Nacional Anticorrupção (Nabu) informou na segunda-feira que descobriu vários casos de corrupção neste setor após realizar dezenas de buscas que levaram à prisão de cinco pessoas e a processos contra sete.

Esses casos foram revelados por uma investigação que durou 15 meses sobre a indústria energética, muito afetada desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

O diretor das equipes de investigação do Nabu, Oleksandr Abakumov, declarou à televisão estatal ucraniana que Mindich deixou o país pouco antes das buscas.

Essas acusações de corrupção, quando essa indústria está sob ataques constantes, aumentaram a indignação da população, que sofre com os cortes de energia.

A luta contra a corrupção sistêmica na Ucrânia é uma das principais reformas que a União Europeia exige da Ucrânia como parte de sua candidatura para entrar no bloco.

O anúncio da operação desta semana ocorreu após meses de tensões entre essas agências anticorrupção e o governo, que tentou que esses organismos passassem a ser supervisionados pelo Executivo.

