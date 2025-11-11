Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índia investiga explosão que matou oito pessoas em Nova Délhi

Índia investiga explosão que matou oito pessoas em Nova Délhi

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Defesa da Índia prometeu nesta terça-feira (11) que os responsáveis por uma explosão que matou oito pessoas no centro da capital do país enfrentarão a Justiça.

"As principais agências do país estão conduzindo uma investigação rápida e exaustiva sobre o incidente. Os resultados serão divulgados em breve", declarou o ministro Rajnath Singh em uma entrevista coletiva.

"Quero assegurar de modo veemente ao país que os responsáveis por esta tragédia serão levados à justiça e não serão perdoados sob nenhuma circunstância", acrescentou.

A explosão de segunda-feira, caso confirmada como um ataque, será o primeiro incidente de segurança importante no país desde 22 de abril, quando 26 civis, a maioria hindus, morreram em uma área turística na Caxemira indiana, o que desencadeou confrontos com o Paquistão.

Investigadores analisaram nesta terça-feira os destroços do veículo. As autoridades, no entanto, não revelaram detalhes sobre as causas da explosão - que também feriu pelo menos 19 pessoas -, que aconteceu perto do Forte Vermelho, uma área histórica do século XVII. 

O vice-comandante dos bombeiros de Nova Délhi, AK Malik, disse à AFP que a explosão matou oito pessoas.

A agência de notícias Press Trust of India informou nesta terça-feira que o balanço de mortos subiu para 12, mas o número ainda não foi confirmado pelas autoridades.

A segurança foi reforçada em Nova Délhi. As agências forenses e antiterrorismo prosseguiam com as buscas por evidências. 

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou "condolências àqueles que perderam seus entes queridos na explosão em Délhi", antes de viajar para uma visita de Estado ao vizinho Butão.

"Entendo a dor das famílias. Toda a nação está com elas", acrescentou Modi.

pjm/pbt/juf/pt/mas/pb/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar