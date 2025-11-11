Guarda Costeira de Taiwan enfrenta poderio chinês perto das suas ilhas

Com os arranha-céus da costa chinesa à vista, o capitão da guarda costeira taiwanesa Huang Heng-chun patrulha as águas agitadas que rodeiam um grupo de ilhas controladas por Taipé. Huang e sua tripulação permanecem em alerta devido aos navios da guarda costeira chinesa que têm entrado com maior frequência nas águas próximas a Kinmen, em um momento em que Pequim intensifica a pressão sobre Taiwan.

A China reivindica Taiwan como parte do seu território e ameaçou usar a força para colocá-la sob seu controle. A apenas dois quilômetros do ponto mais próximo da China e a 200 quilômetros da ilha principal de Taiwan, as ilhas de Kinmen estão há décadas na linha de frente das tensões entre Pequim e Taipé. No final de outubro, jornalistas da AFP tiveram a rara oportunidade de acompanhar Huang e seus colegas em sua missão de vigiar as águas ao redor de Kinmen. A guarda costeira chinesa começou a intensificar as patrulhas perto de Kinmen depois que dois chineses morreram em fevereiro de 2024 durante uma perseguição da guarda costeira taiwanesa perto do pequeno arquipélago.

Desde então, "sua presença tornou-se muito mais frequente", comentou Huang à AFP. A guarda costeira chinesa entra nas águas de Kinmen quatro vezes por mês e, como resultado, "nossas operações de vigilância se tornaram muito mais tensas", disse Huang. As patrulhas chinesas ao redor de Kinmen fazem parte das operações da "zona cinzenta" contra Taiwan — táticas coercivas que não chegam a ser atos de guerra —, afirmam analistas e o governo taiwanês.

Elas também são uma forma de a China testar táticas que podem ser usadas em um possível bloqueio de Taiwan. "O objetivo deles é que as pessoas sintam que essas águas pertencem à China", declarou Huang. "Mas isso certamente nunca foi verdade, nem no passado nem agora".

- Amplamente superados - A guarda costeira de Taiwan realiza patrulhas ao redor de Kinmen 24 horas por dia, com o apoio de radares costeiros e sistemas de imagens térmicas para detectar barcos de pesca, contrabandistas e nadadores chineses. Nos últimos anos, eles têm desempenhado um papel mais importante na segurança de Taiwan, disse Chia Chih-kuo, vice-diretor da Administração da Guarda Costeira de Kinmen-Matsu-Penghu.