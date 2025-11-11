França não tem intenção de aumentar imposto sobre passagens aéreas

A França não tem a intenção de aumentar novamente o imposto de solidariedade sobre as passagens aéreas, afirmou nesta terça-feira (11) o Ministério dos Transportes, no âmbito das reflexões à margem da COP30 para "incentivar outros países" a financiar o desenvolvimento sustentável. Barbados, França e Quênia criaram em 2023 um grupo de trabalho para desenvolver impostos inovadores em favor do clima e do desenvolvimento.

Durante a conferência climática da ONU em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro, estes países querem reunir membros para sua coalizão, atualmente composta por cerca de dez Estados e que busca taxar especificamente o transporte aéreo de luxo. A França estabeleceu em março um imposto reforçado sobre o transporte aéreo, triplicando a "taxa de solidariedade sobre passagens aéreas" (TSBA). O que representa um custo adicional de 4,77 euros (cerca de R$ 30, na cotação atual) por passagem aérea em voos domésticos ou europeus com origem na França, e de até 120 euros (R$ 734) por trajeto de longa distância em classe executiva. A aviação privada também foi afetada pelo aumento deste imposto, com um incremento de 207,37 (R$ 1.268) para 2.097,37 (R$ 12.820) euros por passageiro.