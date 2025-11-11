Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

França não tem intenção de aumentar imposto sobre passagens aéreas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

A França não tem a intenção de aumentar novamente o imposto de solidariedade sobre as passagens aéreas, afirmou nesta terça-feira (11) o Ministério dos Transportes, no âmbito das reflexões à margem da COP30 para "incentivar outros países" a financiar o desenvolvimento sustentável.

Barbados, França e Quênia criaram em 2023 um grupo de trabalho para desenvolver impostos inovadores em favor do clima e do desenvolvimento.

Durante a conferência climática da ONU em Belém do Pará, de 10 a 21 de novembro, estes países querem reunir membros para sua coalizão, atualmente composta por cerca de dez Estados e que busca taxar especificamente o transporte aéreo de luxo.

A França estabeleceu em março um imposto reforçado sobre o transporte aéreo, triplicando a "taxa de solidariedade sobre passagens aéreas" (TSBA).

O que representa um custo adicional de 4,77 euros (cerca de R$ 30, na cotação atual) por passagem aérea em voos domésticos ou europeus com origem na França, e de até 120 euros (R$ 734) por trajeto de longa distância em classe executiva.

A aviação privada também foi afetada pelo aumento deste imposto, com um incremento de 207,37 (R$ 1.268) para 2.097,37 (R$ 12.820) euros por passageiro. 

Essa taxa, introduzida em 2006 pelo governo francês - em coordenação com outros países -, tem como objetivo financiar o desenvolvimento e foi aumentada várias vezes.

Para o Ministério dos Transportes da França, as discussões atuais não resultarão em um novo aumento dessa contribuição: "Não está previsto que a França aumente a TSBA", afirmou nesta terça-feira à AFP.

"Trata-se de reflexões para encorajar outros países a fazerem o mesmo que a França (...), ou seja, utilizar a ferramenta TSBA para financiar os objetivos de desenvolvimento sustentável dos países do Sul global", acrescentou.

Tags

onu

