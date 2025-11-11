Forças Armadas da Venezuela ordenam mobilização 'massiva' ante 'ameaças imperiais'

As Forças Armadas da Venezuela ativaram, nesta terça-feira (11), uma mobilização "massiva" em todos os estados do país para responder às "ameaças imperiais" dos Estados Unidos, que mantêm sua operação militar antidrogas na região e aguardam a chegada de seu porta-aviões mais avançado. Desde o final de agosto, o Exército dos Estados Unidos mantém presença no Caribe para combater o narcotráfico supostamente proveniente da Colômbia e da Venezuela. A operação resultou em 20 embarcações bombardeadas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico e 76 mortes.

A Venezuela considera que a operação americana busca derrubar Nicolás Maduro, que reiterou seus apelos à paz, mas afirma estar preparado para se defender e demonstra constantemente atividades militares no país. Um comunicado publicado pelo Ministério da Defesa venezuelano indica que está sendo executada uma "mobilização massiva de meios terrestres, aéreos, navais, fluviais e de mísseis; sistemas de armas, unidades militares, milícia bolivariana (civis alistados)", entre outras estruturas de defesa policial, militar e cidadã. O canal televisivo estatal VTV transmitiu discursos de líderes militares em vários estados do país, com imagens da mobilização de efetivos e do uso de armamento e equipamento militar. No entanto, esses anúncios frequentes e amplamente divulgados pelo governo não necessariamente se traduzem em operações visíveis no terreno.