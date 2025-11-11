Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Forças Armadas da Venezuela ordenam mobilização 'massiva' ante 'ameaças imperiais'

Tipo Notícia

As Forças Armadas da Venezuela ativaram, nesta terça-feira (11), uma mobilização "massiva" em todos os estados do país para responder às "ameaças imperiais" dos Estados Unidos, que mantêm sua operação militar antidrogas na região e aguardam a chegada de seu porta-aviões mais avançado.

Desde o final de agosto, o Exército dos Estados Unidos mantém presença no Caribe para combater o narcotráfico supostamente proveniente da Colômbia e da Venezuela. A operação resultou em 20 embarcações bombardeadas em águas internacionais do Caribe e do Pacífico e 76 mortes.

A Venezuela considera que a operação americana busca derrubar Nicolás Maduro, que reiterou seus apelos à paz, mas afirma estar preparado para se defender e demonstra constantemente atividades militares no país.

Um comunicado publicado pelo Ministério da Defesa venezuelano indica que está sendo executada uma "mobilização massiva de meios terrestres, aéreos, navais, fluviais e de mísseis; sistemas de armas, unidades militares, milícia bolivariana (civis alistados)", entre outras estruturas de defesa policial, militar e cidadã.

O canal televisivo estatal VTV transmitiu discursos de líderes militares em vários estados do país, com imagens da mobilização de efetivos e do uso de armamento e equipamento militar.

No entanto, esses anúncios frequentes e amplamente divulgados pelo governo não necessariamente se traduzem em operações visíveis no terreno.

Maduro advertiu na segunda-feira que sua estrutura tem "força e poder" para responder aos Estados Unidos, incluindo civis. "Se o imperialismo chegasse a dar um golpe de mão e causar danos, desde o momento em que fosse decretada a ordem de operações, (teríamos) mobilização e combate de todo o povo da Venezuela", disse.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou na semana passada os temores de uma guerra com a Venezuela, mas afirmou que acredita que os dias de Maduro no poder estão contados.

Nos próximos dias, é esperada a chegada à região do porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior e mais avançado do Exército americano, que se juntaria ao aparato militar a centenas de quilômetros do litoral  venezuelano.

